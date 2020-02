Meina investe oltre un milione per il lungolago

Meina investe una cifra decisamente importante per il progetto di rifacimento del lungolago.

Meina investe sul lungolago

Due opere di grande caratura economica che cambieranno il volto del paese. Sono mature le premesse per i due interventi di riqualificazione sul lungo lago, sia nell’area ex hotel Vittoria che sopra la spiaggia pubblica. In quest’ultimo caso si tratta del lungolago Galli. “Una società privata – spiega il sindaco Fabrizio Barbieri – allestirà un cantiere che darà vita a un ristorante e a un club velico. Negli oneri di questo lavoro prevediamo una passeggiata che collegherà area parcheggio e spiaggia al centro velico stesso. Inoltre, nella strada che porta verso Arona, abbiamo affidato un incarico di progettazione per un percorso pedonale dalla litoranea al museo Meina. Questo marciapiede costerà 80mila euro, il resto non farà parametro in quanto se ne occuperà il privato”.

Lavori anche in piazza Marconi

“Invece in piazza Marconi, nell’area imbarcadero – prosegue il sindaco – dove sorgeva l’hotel Vittoria prenderà corpo un parco della memoria a carico di un privato come opera di urbanizzazione, intervento di grande importanza che si assesta su 1milione e 150mila euro di spesa. Ci sarà una statua della memoria con giardini pubblici collegati all’imbarcadero, con rifacimento dello stesso. E poi costruiremo un nuovo chiosco, in aggiunta a nuove pavimentazioni e piantumazioni, con raddoppio del numero di parcheggi. Ora attendiamo i tempi del privato, cercheremo di stimolarlo ad agire nei giusti tempi”.