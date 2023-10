Monti sulle dimissioni: "Non essere supino al volere di Gusmeroli ha prodotto questo"

Non si è fatta attendere la risposta dell'ex sindaco di Arona Federico Monti (ex in quanto questa mattina il consiglio comunale aronese è stato ufficialmente sciolto - LEGGI QUI -per via delle dimissioni di massa volute dall'ex vicesindaco Alberto Gusmeroli).

Video-confessione a mezzo facebook

"Sono fuori dal mio ufficio dal mio comune - spiega Monti - Questa mattina ho avuto la notizia che si sono dimessi: ora si devono assumere delle responsabilità perché hanno fatto qualcosa di non bello per la città che aveva bisogno di tutt'altro,

di continuità di andare avanti con i progetti.

Evidentemente il fatto di avere la schiena dritta e di non essere supino al volere dell'ex vicesindaco (Alberto Gusmeroli ndr) ha prodotto questo.

Ho sempre cercato di lavorare con il massimo dell'impegno e non ho mai litigato con nessuno, magari discusso come è normale. Non è possibile lavorare se le decisioni propendono sempre verso il più forte. (Gusmeroli ndr) ha convinto addirittura Ferruccio Cairo che non più tardi di qualche giorno fa ha detto "figurati per il bene che ti voglio non lo farò mai" idem Furfaro che aveva manifestato solidarietà. Ho scoperto veramente le persone come sono: stanno dalla parte del potere.

Da domani io sarò in campo: farò la mia campagna elettorale, mi ricandiderò con una lista civica e tante persone che mi vogliono bene. Gli aronesi meritano di avere una squadra di persone pensanti".