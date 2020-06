Nomine giunta di Borgo Ticino domani sera in Consiglio

Nomine giunta in programma domani sera al Consiglio di Borgo Ticino. Il sindaco ufficializzerà l’ingresso nell’esecutivo dell’ex segretario Michele Gugliotta.

Nomine giunta in Consiglio

E’ in programma per domani sera, 9 giugno, il Consiglio comunale di Borgo Ticino. Nel corso della seduta verrà ufficializzata la scelta fatta dal sindaco Alessandro Marchese sulla giunta comunale del paese di nominare come assessore esterno l’ex segretario comunale Michele Gugliotta. Lo stesso Gugliotta era andato in pensione da poco tempo e ora rientrerà “in gioco” con le deleghe al Personale, all’Urbanistica e all’Edilizia privata.

Una seduta importante

Nel corso dell’assemblea cittadina verranno affrontati anche altri temi. Innanzi tutto si parlerà della convenzione per la segreteria comunale in collaborazione con i Comuni di Agrate Conturbia e Varallo Pombia. Si parlerà poi delle variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2020. Infine si tratterà anche il tema delle variazioni da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022. A partire dalle 18.30 la seduta sarà trasmessa in streaming in diretta sul canale Youtube del Comune.