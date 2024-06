Nuova giunta ad Arona: Grassani vice sindaco, Monia Mazza "Super Assessore"

Il sindaco Alberto Gusmeroli ha ufficializzato i nomi della sua nuova giunta.

La giunta

Il primo cittadino tiene le deleghe alle politiche giovanili, lavori pubblici e polizia locale. Come "consiglieri delegati" avrà Francesco Provicoli per la "cittadinanza attiva dei giovani" e Guglielmo Autelitano per la "Manutenzione di opere pubbliche e controlli ambientali".

Vice sindaco Marina Grassani con deleghe al Welfare, pari opportunità e assicurazioni. Suo consigliere delegato sarà Andrea Arrigoni che si occuperà di "Inclusione delle persone diversamente abili e fragili".

Super poteri per Monia Mazza nominata "Super Assessore": a lei le deleghe al bilancio e partecipazione, attività produttive, commercio, artigianato e servizi, tributi, politiche per la rigenerazione del patrimonio privato, legale e protezione civile.

Monica d'Alessandro assessore all'educazione e conoscenza, spazio pubblico e bene comune, attenzione alle famiglie di persone mancate alla vita.

Alessandra Marchesi assessore a turismo, cultura e sport. Suo consigliere delegato sarà Damiano Malgaroli che si occuperà della promozione e valorizzazione degli impianti sportivi.

Infine Davide Casazza assessore alla conservazione e valorizzazione dei beni storici della città, anagrafe, innovazione tecnologica, agenda digitale e personale.

Il primo consiglio comunale si terrà venerdì 21 alle 20.45 al Teatro San Carlo. La maggioranza proporrà Antonio Furfaro come presidente del consiglio e Ferruccio Cairo come capogruppo di maggioranza.