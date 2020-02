Nuovo marciapiede in via Cicognola a Castelletto

Nuovo marciapiede in arrivo in via Cicognola a Castelletto. I lavori saranno eseguiti da un privato.

Nuovo marciapiede per via Cicognola

E’ stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale il nuovo schema dei lavori per il marciapiede di via Cicognola. Dando seguito a quello che è un accordo urbanistico con il proprietario della trinciatura Ripamonti infatti, il Comune ha approvato il progetto per la costruzione di un percorso pedonale in sicurezza della larghezza di 120 centimetri.

I termini dell’accordo

L’accordo è inserito in un piano generale per la realizzazione di un’area di parcheggio nella zona limitrofa all’azienda di via Cicognola, che attualmente è in fase di collaudo. E il nuovo marciapiede sarà collocato proprio nei pressi dell’attività privata, il cui titolare si impegna a concludere l’intervento a proprie spese.