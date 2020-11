Nuovo scuolabus per i bambini di Pombia

Nuovo scuolabus acquistato dal Comune. E arriva anche la pensilina.

Nuovo scuolabus per gli istituti di Pombia

Proseguono i lavori e gli impegni che l’amministrazione comunale si era assunta il Natale scorso per il paese di Pombia. Nella settimana scorsa è ufficialmente arrivato ed è anche già entrato in servizio il nuovo scuolabus per le scuole dell’infanzia, elementare e medie. È stato venduto il vecchio pulmino che ha accompagnato a scuola diverse generazioni di bambini, per la cifra di 15mila euro, che sono stati scalati dai 106mila euro del nuovo pulmino. Attualmente il Comune sta concorrendo con la Regione per l’approvazione di un co-finanziamento, anche se il tutto è decisamente molto rallentato per via della situazione d’emergenza sanitaria.

Sostituita la pensilina danneggiata

È stata inoltre finalmente sostituita la pensilina che era stata danneggiata. Anche in questo caso purtroppo i tempi per il recupero dei fondi da parte dell’assicurazione sono stato un po’ più lunghi del previsto. In ultimo è stato completato l’intervento di ripristino della segnaletica sui tratti stradali riasfaltati di piazza Martiri della Libertà.