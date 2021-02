Palestra Lanzi di Castelletto: assegnato l’appalto di gestione

Palestra Lanzi assegnata a una società privata per i prossimi mesi. Ecco come funziona l’appalto.

Palestra Lanzi: appalto assegnato

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il verbale con l’esito della procedura di assegnazione per la gestione della palestra Mario Lanzi. La struttura sportiva di proprietà comunale, l’unica effettivamente utilizzabile in seguito alla vicenda legata al PalaEolo, è stata appaltata per la gestione alla società Futura 3000 – società cooperativa sociale.

L’appalto è assegnato fino al 2023

L’Amministrazione ha riconosciuto un valore d’appalto di complessivi 147.500 euro massimi, pari a 177mila euro in caso di attivazione del quinto d’obbligo. L’accordo con la società prevede, misure anti-Covid permettendo, l’apertura dell’impianto per un monte di 12 ore complessive dalle 8 alle 23 durante la settimana e per un massimo di 6 ore invece nel weekend, in occasione di manifestazioni sportive e secondo orari scelti dal Comune. L’appalto è assegnato fino al 2023.