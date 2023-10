Pd Arona: “È una campagna elettorale giocata con armi improprie”

Duro sfogo del Pd dopo che l’onorevole Alberto Gusmeroli ha incontrato il commissario straordinario che guiderà Arona fino a giugno: pare che il medesimo incontro o passaggio di consegne non sia ancora avvenuto con l’ex sindaco Federico Monti.

Il comunicato del Pd

“L’ex Vice Sindaco, con orgoglio, riferisce di aver avuto un lungo incontro con il Commissario prefettizio in cui, accompagnato dalle Assessore Grassani e Mazza, avrebbe affrontato diversi temi riguardanti l’amministrazione cittadina.

Non risulta che analogo incontro vi sia stato tra il Commissario e il Sindaco.

Non sappiamo chi abbia organizzato la cosa. Dubitiamo che l’iniziativa possa essere partita da chi, allo stato provvisoriamente (non risulta ancora emesso il Decreto presidenziale di nomina) è stato chiamato a sostituire gli organi (sindaco, giunta e consiglio) uscenti: non è pensabile che un esperto Prefetto possa commettere una simile leggerezza, tanto più in questa fase iniziale.

Più verosimile che tutto sia partito dall’ex vice, convinto che il fatto di essere Onorevole, gli conferisca una sorta di ius primae noctis nei rapporti con chi, lui solo, avrà l’onere e la responsabilità del governo della città.

Ha voluto far cadere Sindaco, Giunta e Consiglio? Ora si deve assumere le responsabilità di tale decisione e restare fuori dalla porta del Comune.

L’assessore Mazza ha già dovuto prendere atto della sua decadenza in Consiglio provinciale.

Chiederemo, tramite i nostri consiglieri, un appuntamento urgente per illustrare al Commissario le numerose criticità che in questi mesi dovrà affrontare, sicuri che saprà interpretare al meglio il delicato ruolo cui è stato chiamato.

Quello che non tollereremo è che nei prossimi mesi si assista ad una campagna elettorale giocata con armi improprie, come in questi giorni purtroppo si sta già verificando”.