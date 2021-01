Pd: “Arona ha ricevuto dal governo 1.688.000, come sono stati spesi?”

“Ecco una bella domanda, la cui risposta non è mai stata resa pubblica con comunicati trasparenti e di facile lettura dalla nostra amministrazione”.

Il comunicato del gruppo Arona Domani

“Negli scorsi giorni diversi comuni del nostro territorio hanno informato i cittadini sia sull’ammontare dei contributi ricevuti che su come questi siano stati spesi. Non ad Arona. Piano Marshall, tra l’altro pessimo nome, finanziato come e da chi?

Allora facciamo un minimo di chiarezza: Arona ha ricevuto dal Governo (a trazione centro sinistra) € 1.688.000 già in cassa e qualcos’altro in arrivo. Ma non diciamolo troppo in giro…

E come sono stati spesi? Questo è più complicato spiegarlo ma sicuramente, in nome della trasparenza, lo farà il nostro vice sindaco. Comunque entro aprile ne va rendicontato l’utilizzo in modo analitico e le somme non utilizzate vanno restituite allo Stato: attendiamo con fiducia la rendicontazione dettagliata”.