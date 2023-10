Piemonte al Centro: "Grave e irresponsabile quanto accaduto ad Arona. Gusmeroli egocentrico"

La Segreteria provinciale del gruppo Piemonte al Centro e il Pd di Arona si esprimono sulla crisi politica cittadina innescata dalle dimissioni di massa del consiglio comunale aronese al seguito dell'ex vicesindaco Alberto Gusmeroli. Federico Monti, infatti, non è più il sindaco di Arona.

Piemonte al centro

"La nostra posizione sul caos Arona Le dimissioni di consiglieri comunali di Arona finalizzate a porre fine all'esperienza amministrativa di una giunta in carica sono sempre forti e altrettanto eccessive, soprattutto quando hanno il sapore di vendette politiche dei gruppi che la compongono. I territori, i comuni, hanno bisogno di continuità e dialogo costante tra le forze consiliari, anche se assume talvolta toni aspri e di disaccordo. Ad Arona c'era la possibilità di continuare con la giunta in carica, ma forti personalismi, hanno contrastato l'obiettivo del bene comune, per timori di competizioni interne ovvero di dovuto dialogo con tutti. L'equilibrio e il senso di responsabilità sono stati traditi soprattutto dall'egocentrismo dell'On. Gusmeroli. Per questo "Piemonte al Centro", ritiene grave ed irresponsabile quanto accaduto ad Arona e porge la mano al Sindaco Monti per le future elezioni, in nome di una collaborativa continuità amministrativa".

Pd Arona

Il Pd di Arona era sato anche tirato in ballo da Gusmeroli che aveva accusato Monti di "fare cene" con altri partiti in cerca di consensi. Secca, in questo caso, la smentita.

"E alla fine, con le dimissioni in massa di 10 consiglieri comunali, finisce oggi l’esperienza di Monti Sindaco. Non possiamo che esprimere sconcerto per le modalità con cui si è arrivati a tale decisione. Con il Consiglio comunale già convocato per ieri sera - che non si è fatto - i dimissionari hanno voluto evitare che la questione della crisi aronese venisse discussa nella sede propria, davanti agli aronesi, dove il Sindaco Monti avrebbe potuto dire la sua, dopo gli attacchi ricevuti. Niente di tutto questo. Un comunicato stampa con un documento frutto evidente di una decisione maturata da tempo, senza alcun dibattito pubblico, senza possibilità di replica o intervento. La democrazia ridotta a post di Facebook.

Leggo con sorpresa che Gusmeroli afferma che Monti, per cercare evidentemente un sostegno, avrebbe incontrato il sottoscritto segretario PD Aronese in riunioni o cene, cercando di insinuare l'idea che si stesse lavorando sottobanco per minare quelle che ormai era la maggioranza al governo della città: la notizia è falsa. La responsabilità politica di quanto avvenuto ricade solo su Sindaco e Vice sindaco e sui consiglieri che, come ampiamente previsto, non hanno avuto alcuno scrupolo a interrompere anzitempo l'esperienza nata nel 2020 e affidare la nostra Arona al Commissario prefettizio. Ognuno guardi alle proprie cene. Voglio sperare che la ormai imminente campagna elettorale si svolga in un clima di reciproca correttezza. Gli aronesi si meritano serietà".