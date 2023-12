Pillole del programma di Monti: giovani, palestra e parcheggi

L'ex sindaco e candidato primo cittadino Federico Monti "regala" per Santo Stefano qualche pillola di quello che sarà il suo programma elettorale: si parla di giovani, palestra e parcheggi.

Le parole di Monti

"Nella struttura dell'oratorio di Mercurago esiste un teatrino inutilizzato da anni: sarà finanziato con un contributo comunale per realizzare uno spazio dedicato alla musica, alle attività culturali e sociali dedicata ai giovani - spiega - Per quanto riguarda gli studenti penso a uno spazio per incontrarsi, studiare, ritrovarsi con wifi libero e l'opportunità di consumare cibi o bevande all'interno. Sta per essere ultimata la ristrutturazione dell'area ex Macello e prevedo di destinare un'area "in comune" per i ragazzi. E sulle giovani coppie: negli interventi di recupero di aree dismesse prevediamo la realizzazione di appartamenti a prezzi calmierati dedicati alle giovani coppie under 30. I giovani sono il nostro futuro: costruiamo per loro".

Si parla poi da tempo della necessità di una nuova palestra ad Arona. "Le associazioni sportive ci chiedono da tempo la realizzazione di una palestra comunale che possa rappresentare una valida alternativa alle strutture esistenti. Il progetto verrà realizzato nell'ambito del Centro Sportivo di piazza Vittime di Bologna e sarà una struttura sportiva polivalente per la pratica del basket, della pallavolo e di tutte quelle discipline sportive con le medesime esigenze di spazi e campi. Mettiamo lo sport come motore trainante dei nostri ragazzi e come grande momento di crescita e aggregazione".

Infine i parcheggi: "È In fase di studio un progetto per un parcheggio di almeno un piano fuori terra in piazza Barbieri (sotto edificio ASL) per un totale 280 posti auto. Nella ex discarica di via Partigiani creeremo un parcheggio asservito alla Rocca Borromea di 150 posti auto e 10 stalli per camper: il progetto è già stato approvato dalla Soprintendenza. Ex campo calcio di via Monte Zeda: è aperta la trattativa con la proprietà per l'acquisizione dell'area: il progetto prevede 50 posti auto, un giardino pubblico e un'area dedicata alla Scuola Giovanni XXIII. Infine in via Torino edificio ex Fiat/Renault è in itinere la trattativa per l'acquisizione da parte di una società per la realizzazione di un multipiano (2 piani fuoriterra) per un totale di 100 posti auto. Pensiamo anche a parcheggi blu gratuiti per gli aronesi. Questo perché i parcheggi sono una necessità fondamentale per gli aronesi, per i pendolari e per i turisti".