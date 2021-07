Pilone: "Sto pensando a una discesa in campo a Pombia"

Pilone ha pubblicato un post che fa discutere e accende gli animi in vista della contesa elettorale a Pombia. Il sindaco uscente di Varallo Pombia ammette di valutare una sua possibile discesa in campo nel paese in cui abita.

Una novità che apre a scenari diversi

L’ufficialità non c’è, ma dopo il post pubblicato su Facebook dall’ormai ex sindaco di Varallo Pombia, Alberto Pilone, si moltiplicano gli indizi su una sua probabile candidatura alle prossime amministrative di Pombia. Della questione si era già parlato a più riprese in passato, quando il primo cittadino varalpombiese uscente aveva pubblicamente parlato dell’eredità della sua storica lista civica pombiese, Pombia nel cuore. E ora, dopo le dimissioni della gran parte dei consiglieri comunali varalpombiesi e la caduta della giunta del paese, lo scenario di un ritorno di Pilone come sindaco del paese dove vive e nella comunità che ha amministrato per oltre 10 anni, diventa ogni giorno più verosimile.

Il post affidato a Facebook

"Con immenso piacere - ha scritto Alberto Pilone sul profilo della lista Pombia nel cuore - sto pensando a una mia possibile discesa in campo accogliendo la richiesta di alcuni Amici di provare a ricandidarmi come candidato Sindaco per Pombia nel Cuore alle prossime elezioni a Pombia". Tanto è bastato per scatenare le reazioni del mondo dei social, con molti sostenitori che hanno accolto con favore l’indiscrezione.

Ma l'ex sindaco butta acqua sul fuoco

A chiarire però il significato della sua uscita pubblica ci ha pensato lo stesso ex primo cittadino. "Nessuna decisione è stata ancora presa - spiega Pilone - ciò che è certo per il momento è che si sta formando una lista antagonista di quella attualmente al governo del paese. A settembre tutto sarà più chiaro".