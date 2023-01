Rossi, candidato alla segreteria regionale del Pd: "Al lavoro per riconquistare il Piemonte nel 2024"

Il candidato alla segreteria regionale del Partito democratico Domenico Rossi ha depositato le 500 firme per la sua candidatura.

“Con il deposito delle firme comincia un tour per incontrare tutti i segretari provinciali e di circolo. Lavoriamo insieme per riconquistare il Piemonte nel 2024”

E' la dichiarazione del consigliere regionale Pd Domenico Rossi, candidato alla segreteria regionale del Partito democratico. Il consigliere, novarese, nella giornata di venerdì 27 gennaio ha depositato le 500 firme raccolte tra gli iscritti al partito in tutte le province del Piemonte a sostegno della sua candidatura a Segretario Regionale del Pd.

“Ringrazio - così Rossi - tutti coloro che hanno creduto nella mia proposta e, con diverse modalità, mi hanno sostenuto nella costruzione della candidatura. Le firme raccolte in tutte le province rappresentano per me una base di partenza solida per il lavoro che ci attende e che avrà bisogno del contributo di tutte e tutti”.

“Sono felice che la mia proposta abbia convinto le diverse mozioni che si stanno confrontando a livello nazionale sulla necessità di lavorare uniti sul livello regionale. Tra pochi mesi entreremo nel vivo della campagna elettorale e il partito si fa trovare solido e unito per riconquistare la Regione” afferma Rossi. “Nelle prossime settimane - prosegue - desidero incontrare tutti i segretari provinciali e di circolo della regione per conoscerli, presentare la piattaforma e avviare il dialogo che mi impegno a tenere vivo nei prossimi anni”.