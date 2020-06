Salvini porta in Senato la proposta di Gusmeroli: “Spostiamo le tasse a settembre”

“Spostiamo le tasse da giugno a settembre”. Il leader della Lega Matteo Salvini lo ha detto nel suo discorso al Senato ieri, mercoledì 17 giugno, ma la proposta porta la firma del sindaco aronese Alberto Gusmeroli che è nel pool di economisti della Lega a livello nazionale.

Lo spostamento da giugno a settembre

“Ho voluto andare a fare una ricerca del parere che aveva dato la Ragioneria dello Stato quando l’anno scorso abbiamo prorogato le tasse da giugno a settembre. Avendo partecipato con i bravissimi ViceMinistro Massimo Garavaglia e Sottosegretario Massimo Bitonci al provvedimento nel decreto crescita l’anno scorso, ricordavo di un costo minimo per una proroga che vale oltre 10 miliardi di euro e solleva tantissime attività economiche e cittadini da un obbligo pesantissimo e da sanzioni se non si versa. In sostanza il Governo può tranquillamente rinviare oltre 10 miliardi di tasse a nessun costo. Basta che venga approvato l’emendamento della Lega a mia prima firma 24.024 al decreto Rilancio. Spero che la decisione di non prorogare non dipenda dal fatto che la proposta viene dalla Lega”.