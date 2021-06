Stasera in Consiglio a Varallo si parla del futuro del centro vaccinale

Stasera, lunedì 28 giugno, il Consiglio comunale di Varallo Pombia affronterà il tema del futuro del centro vaccinale di via Lana.

Stasera Consiglio comunale a Villa Soranzo

E' tutto pronto per la riunione di stasera, lunedì 28 giugno, in Consiglio comunale a Varallo Pombia. Sul piatto ci sono diversi temi, ma sicuramente quello più spinoso è quello legato al futuro del centro vaccinale nella palestra di via Lana. Dopo una discussione pubblica sull'argomento infatti, sarà discussa anche una mozione presentata dalla minoranza per chiedere che il centro vaccinale resti dove si trova.

Il dibattito si era già infiammato nelle scorse settimane

Della questione si era parlato già nelle scorse settimane, quando il gruppo di opposizione Rinnoviamo Varallo aveva pubblicato su Facebook un post in cui si chiedeva al sindaco di chiarire la posizione dell'Amministrazione nei confronti del centro vaccinale e della sua permanenza in paese. Il sindaco da parte sua ha sempre dichiarato che al momento non c'è alcun rischio di spostamento per il team di medici e infermieri in forze al polo di via Lana.

Gli altri argomenti sul piatto

Ma al centro della discussione ci saranno anche una variazione urgente al bilancio di previsione comunale, l'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, le tariffe e il regolamento della Tari per il 2021, l'acquisizione dell'area di via Don Milani da utilizzare per la viabilità comunale, i lavori di realizzazione del parcheggio e del marciapiede di Cascinetta e l'approvazione del regolamento sulla videosorveglianza. La seduta sarà seguibile come sempre in remoto tramite il servizio streaming.