Stasera si riunisce il Consiglio comunale a Castelletto

Stasera si riunisce l’assemblea cittadina. All’ordine del giorno le convenzioni per la segreteria e la tesoreria.

Stasera si riunisce il Consiglio

E’ prevista per stasera alle 21 in aula consigliare la riunione del Consiglio comunale di Castelletto. L’assemblea tornerà in municipio per discutere alcune variazioni di bilancio e l’approvazione di tre diverse convenzioni. In discussione ci saranno infatti il regolamento per i dehors e gli spazi occupati dai locali, la convenzione per la segreteria comunale, condivisa con Lesa, Belgirate e Meina, e per quello di tesoreria. Inoltre si parlerà del contratto di locazione 24 anni dello stabile di via Castellazzo.