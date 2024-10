Varallo Pombia investe sull'illuminazione pubblica: concluso il secondo intervento

Il Comune di Varallo Pombia ha annunciato nei giorni scorsi la conclusione del secondo intervento sull'illuminazione pubblica del paese.

L'obiettivo è il risparmio di energia

Il Comune di Varallo Pombia ha annunciato nei giorni scorsi la conclusione del secondo intervento calendarizzato nell'ambito delle iniziative organizzate per puntare al risparmio dell'energia elettrica del paese. "Si è da poco concluso - scriveva lunedì il sindaco sui suoi canali social - il secondo intervento sull'illuminazione pubblica di Varallo Pombia volto, come quello dell'anno scorso, a efficientare energicamente una rete vetusta ed energivora. Dopo le prime riqualificazioni, che hanno portato un risparmio stimato di circa 18500kw/h annui, se ne aggiunge un secondo da 24760 Kw/h Annui".

Un investimento per il futuro

"Sul nostro territorio - scrivono dall'Amministrazione - sono presenti circa 1100 pali dell'illuminazione pubblica e, come già ricordavamo, la maggior parte rimasti con lampade a vapori di sodio. Con questo secondo intervento incideremo molto sul risparmio "in bolletta" e potremo liberare risorse per ulteriori lavori, migliorie, investimenti e iniziative. Un risparmio quindi non solo economico ma, soprattutto, energetico e che guarda al futuro: una migliore illuminazione, più efficiente e intelligente ad un costo inferiore per la collettività".