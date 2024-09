Virginia D'Angelo, ex segretaria Pd, nuova coordinatrice di Forza Italia ad Arona

Il Direttivo Provinciale di Forza Italia nella seduta del 9 settembre 2024 tenutasi a Lesa, ha approvato la proposta del Segretario Provinciale Diego Sozzani nell’individuare Virginia D'angelo (segretaria del circolo locale del Pd fino a marzo 2022) quale coordinatrice del partito di Forza Italia per la città di Arona e ed il consigliere Leon Petrillo quale capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Arona.

Gli incarichi

Il Consigliere di Lesa Enrico Minniti sarà invece il coordinatore di zona di Forza Italia con il compito di verificare e portare nelle corrette sedi istituzionali le istanze dell’intero territorio lacustre e del Vergante della Provincia di Novara.

La Consigliera Regionale Annalisa Beccaria sarà il punto di riferimento tra i territori e il Consiglio Regionale.

"Il Segretario ed il Direttivo di Forza Italia ringraziano l’adesione e la disponibilità per un importante lavoro di crescita del nostro partito nella città di Arona ed in tutto il suo circondario contando sull’entusiasmo - oltre che alla preparazione – che potranno mettere a disposizione per implementare lo sviluppo dell’intero territorio a dimostrazione che, come in altre parti d’Italia, le adesioni al nostro partito sono in costante e numericamente importante crescita.

Ora, però, è importante lavorare per l’elezione delle rappresentanti nella lista unitaria del centrodestra relativa al rinnovo del Consiglio Provinciale: le figure scelte sono quelle di M. R. Monfrinoli, Vicesindaco di Cameri, e L. Vedovato, Sindaco di Dormelletto.

Infine, si ringrazia il Sindaco di Lesa Luca Bona per il lavoro di collegamento che quotidianamente svolge con le altre amministrazioni del Lago e del Vergante.

Si informa inoltre che a partire dal mese di novembre 2024 ed entro il mese di febbraio 2025 (dopo il tesseramento con data ultima al 30 Ottobre 2024) si svolgeranno i Congressi Comunali del Partito di Forza Italia".