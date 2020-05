Agrate Conturbia: Chiara e Jacopo guidano il consiglio dei giovani

Agrate Conturbia: nuove nomine nel consiglio dei giovani del paese. Il nuovo sindaco è Chiara Zonca.

Agrate Conturbia: il sindaco dei giovani è Chiara Zonca

Chiara Zonca è il nuovo sindaco dei ragazzi. Nata il 17 marzo 2005 e iscritta al liceo linguistico di Gozzano al 1° anno, è stata eletta dai partecipanti al consiglio comunale dei giovani. “Figlia d’arte”, suo padre è il vicesindaco Marco Zonca: “Non me lo aspettavo – dice – mi sono candidata perché amo novità e obiettivi, vorremmo realizzare qualcosa appena finita la pandemia. Ci interessa maggiore attenzione allo sport, il territorio che ci dà molte opportunità. E l’ambiente con varie iniziative, magari intensificando la pulizia dei boschi. Proporremo agli adulti uno scambio interculturale/gemellaggio con un gruppo di coetanei stranieri. Per le arti ci piacerebbe spiegare a visitatori e bambini più piccoli il battistero e tutte le bellezze del paese”.

Un’elezione a distanza

Il consiglio si è formato su iniziativa del vicesindaco e dei due consiglieri comunali Marina Graziani e Roberta Platini. L’emergenza sanitaria rischiava di rallentare il progetto attivo dalla fine di febbraio. Tramite la piattaforma informatica Zoom il folto gruppo si è ritrovato per conoscersi e organizzare tutto. “Dopo questa riunione – dice Graziani – il vicesindaco Zonca ha consegnato nelle case dei ragazzi la scheda elettorale per votare, per poi passare il giorno dopo con l’urna a raccogliere i voti. Infine siamo tornati su Zoom per lo spoglio: il vice dei giovani sarà Jacopo Vaccaro. L’idea è organizzare un evento ufficiale per loro il 2 giugno e accogliere le loro proposte, la migliore delle quali godrà di un nostro contributo di 500 euro. Dev’essere un’idea di pubblico interesse, li aiuteremo se necessario, potranno utilizzare la sala polivalente”. Gli altri consiglieri sono Daniele Bergantin, Giulia Briganti, Helios Nostro, Lorenza Tosi, Mattia Tosi, Luca Carbone, Megan Deja, Melissa Caldognetto, Nicolò Albanese, Rossella Deja, Sara Gatti.