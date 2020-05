Aperte le iscrizioni per l’asilo nido di Castelletto

Aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico all’asilo nido Marcella Balconi – L’Arcobaleno di Castelletto. Ecco come partecipare.

Il Comune ha comunicato l’apertura del bando per le iscrizioni al prossimo anno scolastico dell’asilo nido comunale Marcella Balconi – L’Arcobaleno. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 29 maggio e i destinatari del progetto sono i bambini di entrambi i sessi che alla data di inizio della frequenza scolastica, abbiano compiuto il quarto mese di età e non abbiano superato il terzo anno. Saranno accolte anche le domande di bambini residenti in altri Comuni, ma sarà data la precedenza ai residenti in paese.

Ecco come presentare domanda

Il modulo per presentare la domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Castelletto, nella sezione raggiungibile all’apposito link. Le domande dovranno essere inoltrate all’indirizzo e mail protocollo@comune.castellettosopraticino.no.it indicando nella causale “Iscrizione asilo nido a.s. 20/21” e allegando al modulo di richiesta copia del documento di identità del genitore richiedente. A quel punto si riceverà una mail di conferma entro due giorni lavorativi. Qualora non si ricevesse nessuna comunicazione è possibile contattare l’ufficio al numero 0331.971970.