Arona: anche se "mancano i numeri" sarà attivato il post scuola alla Nicotera

L’Amministrazione Comunale di Arona ha formalizzato la decisione di attivare il servizio di post - scuola presso la scuola primaria Nicotera in deroga al Regolamento.

Arona: sarà attivato il pre e post scuola alla Nicotera

"Pur non avendo raggiunto il numero minimo di 15 iscritti presso il plesso - si legge in una nota diffusa dall'amministrazione comunale - la Giunta ha infatti ritenuto opportuno attivare comunque il servizio in deroga per venire incontro alle esigenze delle famiglie".

"La scelta - prosegue la nota ufficiale - era già stata valutata positivamente ad inizio del mandato, ora si sono create le condizioni tecniche per poterla concretizzare. A breve le famiglie riceveranno comunicazione in merito".

L’assessore all'Istruzione Monica D’Alessandro esprime "grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto come da promessa elettorale, grazie alla deroga del Regolamento a favore di bambini e famiglie. Per noi è fondamentale garantire accoglienza, vigilanza e assistenza agli alunni nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico”.

Il commento dell'opposizione

A esprimere soddisfazione per la decisione presa anche il gruppo di opposizione Impronta Civica che sulla questione aveva recentemente presentato una proposta di delibera: "Apprendiamo con sollievo che la giunta si è espressa favorevolmente sulla richiesta di attivazione del servizio di Post Scuola alla Nicotera, dove non era stato raggiunto il numero minimo di iscrizioni, decidendo comunque di attivarlo in deroga al regolamento".

"La nostra proposta di delibera - proseguono dal gruppo - portata all’ultimo Consiglio Comunale andava ovviamente in tale direzione. Un obiettivo che dobbiamo assolutamente raggiungere per gli anni che verranno è quello di non lasciare le famiglie nel dubbio a 4 settimane dall’inizio della scuola, consapevoli del loro bisogno di conferme certe al momento dell’iscrizione".

Quindi concludono: "Rinnoviamo quindi il nostro invito all’Assessore competente e alla giunta per organizzare al più presto un tavolo di confronto aperto alle minoranze con lo scopo di strutturare meglio il servizio nei prossimi anni ed essere in grado di dare ai cittadini risposte certe e tempestive".