Borse di studio a Pombia: al via le candidature per sei alunni meritevoli

Borse di studio a Pombia: il Comune presenta il bando per sei premi destinati ad altrettanti studenti residenti sul territorio. Ecco come è possibile partecipare.

Una tradizione che non va perduta

E’ tutto pronto a Pombia per un appuntamento molto atteso. Come ogni anno infatti, durante la tradizionale serata dedicata agli auguri natalizi, saranno consegnate sei borse di studio destinate ad altrettanti giovani studenti pombiesi ritenuti particolarmente meritevoli.

Ecco i premi che saranno consegnati

I ragazzi in questione saranno suddivisi in tre diverse categorie. Due borse di studio del valore di 200 euro saranno consegnate a studenti che abbiano frequentato gli anni precedenti la maturità e stiano proseguendo gli studi, con una media di almeno 7 e nessuna materia inferiore al 6. Altre due borse da 200 euro saranno destinate ad altrettanti ragazzi che abbiano superato l'esame di maturità con un punteggio di almeno 75/100 e siano iscritti per proseguire gli studi. Due borse da 200 euro saranno infine riconosciute a due ragazzi che hanno conseguito una laurea nell’ultimo periodo (sia essa triennale, quadriennale o quinquennale).

Sul sito il bando integrale

La somma dovrà essere utilizzata quale contributo alle spese scolastiche, per libri o tasse. Il bando integrale, con il modello di domanda da utilizzare, si trova sul sito del Comune. La domanda va inviata entro le 12 del 10 dicembre 2022, a mezzo Pec ufficioprotocollo@comunedipombia.legalmail.it o consegna diretta presso l'ufficio; per informazioni si può chiamare il numero 0321.95333.