Ccr di Borgo Ticino: la nuova sindaca è Alice Carminati

Ccr di Borgo Ticino: dopo le elezioni Alice Carminati è stata eletta come nuova sindaca del Consiglio dei ragazzi.

Elezioni ufficiali per la scuola Falcone e Borsellino

Sono giornate caratterizzate da grandi novità quelle che stanno affrontando gli studenti della scuola secondaria di primo grado Falcone e Borsellino di Borgo Ticino. All’interno dell’istituto infatti sono stati nominati i membri del nuovo Ccr. Il Consiglio comunale dei ragazzi della scuola sarà guidato dalla sindaca Alice Carminati, mentre a comporre l’assemblea saranno Gabriel Bertolotti, Elisa Van Der Ven, Crystal Gabrini, Giulia Sabatiello, Michael Sorrentino, Christian Marasco, Sara Iorio, Manuel Tasca e Jasmine Gabrini.

Una cerimonia con il sindaco e i docenti

Le elezioni ufficiali del nuovo organo rappresentativo si sono svolte mercoledì 6 dicembre, nell’atrio della scuola. A sfidarsi c’erano due liste: “Ragazzi con idee fuori dal Comune” e “Tutti per uno una scuola bella per tutti”. La compagine che ha avuto la meglio nelle urne è stata la prima e nell’atrio si è svolta anche la cerimonia di consegna della fascia tricolore dal sindaco uscente del Ccr Riccardo Bertoldi alla neoeletta sindaca. Alla cerimonia hanno partecipato anche la vicepreside Maria Rosa Mercurio, l’assessora all’istruzione e referente del Ccr Antonella Vescio e la consigliera comunale Sara Silvestri.

Le parole del primo cittadino

"Si ringrazia per il lavoro svolto - dice il sindaco di Borgo Ticino, Alessandro Marchese - la Commissione di Educazione civica e gli insegnanti coinvolti, tra cui la professoressa Sara Garegnani. Attraverso il Ccr i giovani potranno partecipare in modo attivo e concreto alla vita della propria scuola e della propria comunità, e come Amministrazione comunale siamo contenti di affiancarli in questa importante esperienza".