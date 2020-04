Consigliera agratese si laurea via Skype

Consigliera agratese discute la sua tesi di laurea in videochiamata tramite l’applicazione Skype.

Consigliera agratese laureata a distanza

Laurearsi è possibile solo online in tempi di pandemia. E’ accaduto anche al consigliere comunale di maggioranza Marina Graziani, che venerdì 3 aprile ha potuto comunicare tramite videochiamata con la commissione. “Nel 2014 – racconta – ho concluso con buon profitto il corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione a Torino. Per la specializzazione in psicoterapia mi sono iscritta a Bologna e viaggiavo due volte al mese per frequentare i corsi dell’indirizzo in arte terapia. Questo diploma, mai lo avrei pensato, l’ho appunto ottenuto attraverso una chiamata Skype. La tesi è partita dall’esperienza di tirocinio svolta nel reparto di neuropsichiatria infantile a Novara. Nel mio scritto ho analizzato come terminare in modo positivo le terapie con i bambini. Il metodo che ho messo a punto è piaciuto molto e vi è l’ipotesi di una pubblicazione del mio lavoro. Ogni membro della commissione era collegato da casa sua. Quattro le città coinvolte: ero emozionata anche solo per la modalità di dialogo”.

Ora resterà in paese come psicologa

Le circostanze della vita hanno condotto Graziani a rimanere in paese, con l’obiettivo di aprire uno studio psicologico. “Mi sono sentita spesso dire che, per fare strada, avrei dovuto uscire da un piccolo contesto – racconta – ma dopo nove anni eccomi qui. Non sono mai voluta andare via, lo dimostra il mio impegno nel consiglio comunale agratese. Noi psicologi abbiamo basato il nostro lavoro sulla relazione faccia a faccia e dobbiamo rimodellarci in questa situazione nuova. Mi sono attivata per seguire i miei pazienti o con Skype o tramite una videochiamata su Whatsapp. La mia difficoltà ora è riuscire a mantenere i rapporti con i bambini. Attraverso un contatto video do loro piccoli compiti emotivi”.