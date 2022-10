Elezioni del Ccr di Castelletto: la sindaca è Emily

Elezioni del Ccr di Castelletto nei giorni scorsi: la sindaca degli studenti delle medie Belfanti sarà Emily Gallo, della 3ª C.

Una tappa importante per i ragazzi della scuola secondaria Belfanti quella che è stata raggiunta esattamente una settimana fa. Al termine di un percorso lungo e articolato, i rappresentanti del Ccr si sono ritrovati in sala consiliare per eleggere il sindaco degli alunni della Belfanti. A guidare per quest’anno il Consiglio comunale dei ragazzi sarà quindi Emily Gallo, della 3ª C.

I nomi dei rappresentanti del Ccr

La vice sindaca sarà Linda Silvestri, mentre nella carica di segretario è stato nominato Hamza Serraji, mentre i suoi vice saranno Francesca Cappellano e Azzurra Tosatto. Gli altri membri del Consiglio comunale dei ragazzi sono Elia Lavazza, Daniele Gullo, Ashley Dufiè Alayande, Cecilia Crespi, Edoardo Mercuri, Alessia Piras, Alessandro Cappellari, Jana Abdelaziz, Nadin Laouini, Mhammed Tarboaoui, Roberto Marino, Nicholas Boscagli, Giulia Coluccio, Jacopo Todescato, Kauryche Azhar, Andrea Morano, Anna Sofia Magnoler, Stefano Pelosi e Alessio Cojutti.

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

"Qualche settimana fa - dice il vicesindaco e assessore all’istruzione Vito Diluca - abbiamo fatto visita agli studenti a scuola e abbiamo illustrato il significato del progetto del Ccr. Poi i ragazzi si sono trovati nuovamente per eleggere i propri rappresentanti. Sono state scelte 24 persone, due per ogni classe, come sempre accade. E infine lunedì 24 è arrivato il momento dell’elezione del sindaco dei ragazzi, che come da tradizione è stata ospitata dalla sala consigliare del municipio. Ora il primo impegno ufficiale del nuovo Ccr sarà martedì 1° novembre, in occasione delle celebrazioni in onore dei martiri partigiani fucilati al porto nel 1944". All’incontro per l’elezione della sindaca del Ccr erano presenti anche la dirigente della Belfanti, Laura Agazzone, la professoressa in pensione Denise Manica, da anni affezionata promotrice del progetto, e la professoressa Giulia Gulfo, oltre allo stesso Diluca, al sindaco Massimo Stilo e all’assessora alla cultura Alessandra Zarini.

L'entusiasmo dell'assessora Zarini

"Sono entusiasta per questo progetto - dice l'assessora alla cultura Zarini - e non vedo l’ora di cominciare. Forse anche perché l’anno scorso è stato un anno importante per il Ccr, nel quale tanto è stato fatto e nel quale molte sono state le proposte. Spero che anche quest’anno possa essere così. I ragazzi mi sono sembrati entusiasti e hanno già avanzato qualche proposta. Ci sono sul tavolo anche dei progetti che erano stati proposti l’anno scorso e che purtroppo non era stato possibile concretizzare. Vediamo se quest’anno questo nuovo Ccr riuscirà a completare l’opera. Vorrei sottolineare poi la vicinanza del Consiglio dei ragazzi all’ambito della cultura. I ragazzi si riuniscono sempre nella sala polivalente Calletti, all’interno della biblioteca e speriamo di poter proseguire con questa bella tradizione. Sarebbe bello vederli nuovamente al Salone del libro, farli partecipare a qualche concorso letterario, o invitare qualche autore con un’opera studiata magari più ad hoc per i loro interessi. La biblioteca deve diventare un luogo a misura di ragazzo e sarebbe bello se poi questa passione per i libri fosse trasmessa dai membri del Ccr anche a tutti gli altri studenti delle nostre scuole"