La scuola Camilleri di Varallo trionfa al premio Meleto di Guido Gozzano

La scuola media del Comprensivo Camilleri di Varallo Pombia ha vinto il primo premio del concorso letterario “Il Meleto di Guido Gozzano”.

La scuola Camilleri vince un altro premio

Nonostante il periodo non certo ordinario, i ragazzi del Comprensivo Camilleri di Varallo Pombia continuano a stupire e a collezionare premi e riconoscimenti. Infatti per il terzo anno consecutivo, i ragazzi delle classi 3ª A e 3ª D, sotto la direzione della docente Patrizia Storoni, si sono aggiudicati il primo premio al concorso letterario nazionale “Il Meleto di Guido Gozzano”.

Un lavoro incentrato su San Francesco e altri temi

Il lavoro degli studenti che è valso la vittoria, presentato lo scorso anno, ha focalizzato l’attenzione su San Francesco d’Assisi, Gozzano e sulla Natura, grazie anche alla collaborazione della docente Karen Contu, che si è occupata delle tematiche ambientali, nonché del nuovo coronavirus.

I ragazzi vincono anche un premio speciale

“Ma i giovani studenti – scrivono dalla scuola – hanno voluto fare le cose in grande stavolta incassando anche un premio speciale, il “Premio Francesco Conrieri”, conferito in quanto vincitori di tre edizioni. Insomma, anche in tempi così fragili in cui sembra che le cose non possano più tornare come prima, la buona abitudine alla vittoria come coronamento di duro lavoro e passione resta una costante di eccellenza tra le mura della Camilleri”.