L'Unione Nazionale Veterani dello Sport ha premiato gli allievi e gli atleti

Cerimonia in grande stile settimana scorsa per l'Unione Nazionale Veterani dello Sport, che in aula magna ad Arona ha premiato gli allievi e gli atleti più meritevoli.

Festa in aula magna ad Arona

Soddisfazione per tutti gli studenti che sabato 7 dicembre sono stati premiati nel corso della 41esima edizione del “Premio Sport Scuola”, che si è tenuta nell’aula magna del municipio a cura della sezione aronese della Unvs, presieduta da Luigi Fanchini. Giocavano "in casa" le premiate aronesi, frequentanti l'istituto Fermi di Arona. Si tratta di Sofia Valli, del Circolo Sestese Canoa Kayak di Sesto Calende, classe 2008, e di Valentina Santoro, classe 2009, che pratica danza con One Step Progress ASD, entrambe premiate per i loro successi in ambito nazionale e internazionale. Premiati anche Carolina Bagnati, classe 2008, mezzofondista del Team Atletico Mercurio Novara e studentessa del liceo Antonelli e Pietro Colombo dell’istituto Pascal di Romentino che nel nuoto, con la Libertas Nuoto Novara ha collezionato numerose vittorie, vestendo anche la maglia azzurra. Complimenti anche a Giulio Cesare Ventura del Team Atletico Mercurio Novara e studente dell’Antonelli di Novara, premiato per gli ottimi risultati nelle gare di atletica leggera e a Camilla Sgrò dell’AS Kaos Kick Boxing Novara e frequentante il Liceo Bellini di Novara premiata per i vari titoli ottenuti sia a livello nazionale che internazionale.

Tutti i premi

Premiato anche lo sciatore Pietro Rosso, della Duca D’Aosta di Novara, classe 2010 e media scolastica del 10, militante nel Golden Team Ceccarelli di Cesana Torinese, per le vittorie anche ai campionati italiani di sci. Soddisfazione per Angelica Pacentini, nuotatrice di Cameri, classe 2010, della ASD Libertas Nuoto di Novara, premiata per le medaglie ai Campionati italiani di nuoto e la partecipazione a competizioni internazionali. Premiata anche Naomi Pichardo, classe 2011 della Italo Calvino di Galliate che nel softball con Porta Mortara di Novara ha riportato vittorie ai Campionati regionali e in vari trofei sia in Italia che all’estero. Premiata anche Cecilia Caputo, classe 2012, allieva della Boroli di Novara e militante nelle fila dell’ADS Ginnastica Libertas di Novara, che vanta ottimi risultati nella ginnastica artistica. Il titolo di Atleta dell’anno della sezione Unvs aronese è stato consegnato a Riccardo Asperges, classe 2007, campione di lancio del peso e del martello.

Un premio speciale per Buzzotta

Premio speciale a Filippo Buzzotta, giovanissimo campione di sci nautico, nello slalom, attualmente secondo in Europa e terzo al mondo, che lo scorso anno ha frequentato la quinta elementare a Gozzano. Alla cerimonia di premiazione erano presenti la docente Francesca Vitulano, referente territoriale per l’educazione motoria, fisica e sportiva di Novara, Rosalba Fecchio, delegata provinciale Coni, Mario Armano, già olimpionico nel 1968 e ora delegato regionale dell’”Associazione Medaglie d’oro al valore atletico”, Camillo Paffoni, vice governatore Panathlon per Piemonte e Valle D’ Aosta e Antonio Muscarà, vice presidente nazionale Unvs, Cesare Moriggia, presidente Avis Arona, l’assessora Alessandra Marchesi e la nuova dirigente del Fermi, professoressa Clara Ilardo.