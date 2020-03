Scuole a raccolta per Tanti auguri mamma: ultima settimana per iscriversi

Scuole a raccolta per l’iniziativa Tanti auguri mamma su Novaraoggi, Giornale di Arona e Borgomaneroweek.

Scuole a raccolta in vista della festa della mamma

Anche quest’anno, con Netweek, la festa della mamma sarà un’occasione speciale per far sapere a tutti quanto bene vogliamo alle nostre mamme. Coraggio, fate iscrivere la vostra scuola, è facile e non costa nulla. Ma vedrete che ne varrà davvero la pena: per la gioia e l’emozione che le mamme proveranno quando leggeranno i messaggi sul nostro giornale. Ma anche per le scuole ci saranno dei regali. L’iniziativa è dedicata alle scuole che si trovano nelle aree coperte dai nostri settimanali Novaraoggi, Giornale di Arona e da Borgomaneroweek e si inserisce nel solco della tradizione legata alla pubblicazione degli auguri degli alunni per le loro mamme.

Un’iniziativa ormai classica

“Tanti auguri Mamma” è la storica iniziativa che il nostro gruppo editoriale Netweek dedica a questa festa coinvolgendo direttamente le scuole dell’infanzia e primarie del territorio, con un doppio obiettivo: permette a tutti gli alunni di fare gli auguri alle loro mamme sulle pagine del nostro giornale e alle scuole di ricevere un utile regalo da parte nostra, un kit di materiale didattico per ogni classe che partecipa.

Come funziona

Il termine ultimo per le adesioni è stato prorogato e le scuole hanno tempo fino al 6 marzo per iscriversi. Basta collegarsi al sito www.tantiaugurimamma.it ed entrare nell’apposita “area scuole”, indicando tutte le informazioni richieste. Poi faremo tutto noi: consegneremo agli istituti aderenti le cartoline dove i bambini potranno scrivere i loro messaggi d’amore, e una volta compilati verremo a ritirarli, così da poter pubblicare sul nostro giornale questa fantastica valanga di auguri proprio durante la settimana che precede la festa, quest’anno prevista per domenica 10 maggio. Per ogni eventuale chiarimento è possibile consultare il sito dell’iniziativa tantiaugurimamma.it, scrivere una mail a tantiaugurimamma@netweek.it o contattare la nostra redazione.