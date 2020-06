Servizio scuolabus: aperte le pre iscrizioni a Varallo Pombia

Servizio scuolabus: il Comune di Varallo Pombia ha comunicato l’apertura della fase delle pre iscrizioni.

Servizio scuolabus: ecco come richiedere l’iscrizione

Il Comune di Varallo Pombia ha comunicato la notizia nei giorni scorsi. Sono aperte le pre iscrizioni al servizio scuolabus per il prossimo anno scolastico. Ci sarà tempo grosso modo un mese a questo punto per compilare e consegnare all’ufficio protocollo l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune. Il documento dovrà essere compilato e recapitato in municipio, anche attraverso un’e mail nel caso, entro il 15 luglio. “Non essendo ancora noti i protocolli di sicurezza e le modalità per effettuare il servizio – scrivono dal Comune – chiediamo solo una pre iscrizione che andrà poi confermata quando saranno pubblicate le linee guida da parte del Governo”. Per informazioni 0321 95355