Animali in maschera: mandateci le foto divertenti dei vostri amici pelosi

Animali in maschera: sulle pagine del Giornale di Arona e di Borgomaneroweek ospiteremo una simpatica galleria dei nostri lettori e dei loro amici pelosi.

Animali in maschera per Carnevale

Chi l’ha detto che solo gli umani possono travestirsi in occasione del Carnevale? Quest’anno sulle testate Giornale di Arona e Borgomaneroweek promuoviamo una simpatica iniziativa per tutti gli amanti degli animali. Nel numero del 28 febbraio dei nostri settimanali pubblicheremo infatti le foto dei vostri amici animali vestiti con dei costumi buffi.

Come partecipare

Partecipare è semplice. Basta scattare una foto al vostro animale “in costume” (ancora meglio se in compagnia del padrone) e inventate una frase divertente da associare alla foto, in modo da trasformarla in un perfetto meme. A questo punto potrete caricare autonomamente la vostra foto sul sito dedicato www.simpatichezampette.it oppure inviare la foto e i vostri dati alla nostra mail di redazione (redazione@giornalediarona.it). Nel caso scegliate di inviare la foto tramite e mail sarà necessario indicare anche il vostro nome e cognome, il comune di residenza (da scegliere tra quelli del territorio coperto dal nostro settimanale) e la frase divertente da associare al meme. Il materiale così raccolto sarà pubblicato sul numero del Giornale di Arona e di Borgomaneroweek in uscita venerdì 28 febbraio.