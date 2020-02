Tutti in maschera per il Carnevale delle Simpatiche zampette!

Tutti in maschera per l’imminente festa di Carnevale: per l’occasione lanceremo una nuova iniziativa che coinvolgerà le simpatiche zampette.

Simpatiche zampette a Carnevale: ecco la festa

Per l’imminente festa di Carnevale, la redazione del Giornale di Arona/BorgomaneroWeek propone un gioco ai suoi lettori. Si tratta del Carnevale con le Simpatiche zampette. E’ molto semplice e divertente partecipare: basta fare una foto simpatica al proprio animale da compagnia in costume per Carnevale. Dopo avere scattato la foto è possibile inventarsi anche una frase da attribuire all’animale immortalato, perché possa diventare subito un meme. Una volta che si hanno questi due elementi bisogna collegarsi al sito www.simpatichezampette.it e caricare l’immagine con la frase a effetto, dopo aver registrato il proprio animale.

Le immagini più divertenti saranno pubblicate anche sull’edizione cartacea del giornale!