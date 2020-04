Paruzzarese pronta a scalare le classifiche: ecco la canzone di Michela B. – VIDEO

Paruzzarese incide il suo primo singolo inedito. Michela Bertinotti, in arte Michela B. ha realizzato il suo sogno più bello.

Paruzzarese alla conquista del successo

Ha solo 21 anni, ma a sentirla parlare si capisce subito che dalla sua ha una maturità e una voglia di vedere realizzati i propri sogni che sono davvero fuori dal comune. E in effetti, a giudicare dalle ultime novità, sembra proprio che la paruzzarese Michela Bertinotti, in arte Michela B., abbia le idee molto chiare su cosa vuole dalla vita. A partire dal 7 marzo su tutti i canali social, Spotify e Youtube, è disponibile il suo singolo d’esordio, l’inedito dal titolo “Come me”. Un brano latino/trap con un messaggio decisamente originale. Per dirlo con le parole della giovane artista “critica la superficialità, esaltando la personalità e lo stile di chi ogni giorno è se stesso con tenacia ed intelligenza”.

Un brano contro la superficialità

“Nel giro di poco meno di un mese – dice Michela B. – il mio singolo ha raggiunto quota 220 stream su Spotify e oltre 1.300 views su Youtube. Un risultato non eccezionale, a confronto con l’ambiente della musica contemporanea, ma che rappresenta una tappa importante nel percorso che ho intrapreso per farmi conoscere e un passo importante nella realizzazione del mio sogno. L’idea alla base della canzone nasce dall’osservazione del mondo che mi circonda e da quello della musica in particolare. Mi sono veramente stancata di vedere nella nostra società l’esaltazione di un tipo di femminilità volgare, sia negli atteggiamenti che nei contenuti. Così capita che se magari sei una donna perspicace e intelligente, quando esci la sera, quando ti fai vedere in pubblico, devi comunque necessariamente avere degli atteggiamenti poco seri, volgari, stupidi. Invece io credo che in tutte queste situazioni le donne debbano dimostrare di avere il coraggio di essere se stesse, di essere un individuo originale e unico”.

Il servizio integrale sulla nuova stella della musica in edicola ancora fino a domani, giovedì 16 aprile, sul Giornale di Arona.