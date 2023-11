A Paruzzaro il 4° Memorial Adreuccio a sostegno della ricerca sulla Sla

Sabato 11 novembre torna lo speciale appuntamento con il ‘Memorial Andreuccio’ che, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta una giornata significativa per ricordare il giocatore Andrea Sbragaglia, scomparso nel 2016 a causa della SLA, e allo stesso tempo l’occasione per supportare la ricerca e in particolare Fondazione AriSLA, principale ente non profit in Italia che finanzia progetti di ricerca focalizzati nell’individuare soluzioni terapeutiche per contrastare questa malattia.

Il Memorial

L’evento solidale, che si terrà nel novarese nel comune di Paruzzaro, presso la struttura sportiva di Borgo Agnello in via Borgomanero 38, è stata promossa anche quest’anno dall’Associazione sportiva dilettantistica ‘La Sportiva‘ di Borgo Agnello, con il coinvolgimento di sei squadre che si sfideranno in un torneo di calcio a cinque. La giornata all’insegna dello sport e della solidarietà avrà inizio alle ore 10 e si concluderà alle 17 con la premiazione delle squadre.

“Questa giornata per noi è sempre ricca di emozioni – sottolineano gli organizzatori e amici di Andrea – perché tutti coloro che hanno conosciuto Andrea hanno l’opportunità di contribuire a rendere ancora più speciale un momento dedicato al suo ricordo. Una giornata che però vuole essere anche qualcosa di concreto per la ricerca e raccogliere donazioni che possano contribuire a supportarla”.

“Siamo molto grati ai promotori di questa speciale iniziativa e a tutti coloro che vi parteciperanno – commenta il Presidente di Fondazione AriSLA, Mario Melazzini – perché ci testimoniano che a condividere la fiducia nella ricerca scientifica siamo in tanti. Il nostro impegno è fare in modo che ogni gesto di generosità sia rivolto alla ricerca. Tra poco annunceremo i nuovi progetti vincitori del Bando AriSLA 2023 e ogni donazione sarà destinata ad essi, con l’obiettivo di raggiungere nuovi risultati che abbiano ricadute tangibili sulla vita delle persone”.