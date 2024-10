Accademia Arona ed Equipe Nido d'Ape insieme per il benessere dei piccoli atleti

L'Accademia Arona inaugura un nuovo progetto dedicato ai piccoli atleti: nasce la collaborazione con l'Equipe Nido d’Ape.

I dettagli

Consapevole dell'esigenza di una figura professionale specifica, l'Accademia Arona ha deciso di inserire nelle proprie attività una terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE) con l’obiettivo di accompagnare i bambini verso una crescita armoniosa, attraverso una visione integrata dello sport e dello sviluppo psico-motorio.

Camilla Letizia, laureata presso l’Università degli Studi di Milano, entra a far parte di un nuovo e stimolante progetto dedicato ai giovani sportivi del territorio aronese. Già attiva all'interno dell'Equipe Nido d'Ape, che offre servizi di prevenzione e riabilitazione per l’età evolutiva insieme a una psicologa e una logopedista, Camilla metterà ora la sua esperienza a disposizione dei piccoli atleti dell'Accademia Arona.

"Ho sempre avuto una passione per lo sport, in particolare per la ginnastica artistica, e per un periodo mi sono dedicata anche al Judo", racconta Camilla. "Ǫuesta inclinazione, unita al desiderio di lavorare con i bambini, mi ha portata a scegliere la professione di terapista."

Il nuovo progetto nasce con l’intento di fornire un supporto specialistico ai giovani atleti, unendo prevenzione e promozione delle abilità motorie e psicomotorie.

"Vogliamo garantire uno sguardo globale sulla crescita del bambino", spiegano Giorgio e Camilla.

Camilla sarà a disposizione non solo per seguire i progressi sportivi, ma anche per offrire supporto alle famiglie, rispondendo a eventuali esigenze o domande. "Lo sport offre ai bambini un’opportunità unica di crescita: non solo per il divertimento e la condivisione con gli altri, ma anche come scuola di disciplina e autoregolazione, aspetti fondamentali per il loro sviluppo presente e futuro", aggiunge la terapista.