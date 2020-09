Arona 65ers di nuovo in campo per il campionato nazionale di Flag Football

Dopo una lunghissima, e sofferta, attesa domenica 20 settembre parte il campionato Nazionale di Flag Football.

Arona 65ers

Un lunghissimo e faticoso lavoro svolto dall’intero Consiglio di Lega e dal Commisioner del campionato ha reso possibile stilare un calendario del prossimo torneo di serie A, i protocolli di sicurezza per il Covid hanno costretto la Lega ad optare per una unica location per tutte le giornate di gara, uno stadio ben

strutturato, che potesse garantire tutte quelle indispensabili regole per tutelare atleti, staff, arbitri e dirigenze.

Sarà Marina di Ravenna l’ombelico della stagione 2020, un campionato che costringerà i Teams ad un vero e proprio tour de force, 18 gare di stagione regolare più le 4 del torneo di finale che si svolgerà nel weekend del 31 ottobre.

Mai nella storia di questo sport in Italia si è giocato in un periodo così breve, saltata la Coppa Italia e la Coppa Campioni, i nostri 65ers di Arona difenderanno il titolo di campioni di Italia contro una flotta di agguerriti teams, che hanno dovuto improntare l’intera stagione su l’unico obiettivo del campionato nazionale.