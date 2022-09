Arona 65ers in testa al campionato nazionale di Flag Football

Ancora Ferrara il teatro delle ultime due giornate di regolar season del campionato italiano di Flag Football giocate sabato e domenica.

La cronaca

Gli Arona 65ers erano chiamati a giocare 7 turni per inseguire i Raiders Roma detentori della prima posizione in classifica: la giornata di sabato si è presentata subito complicata, un forte temporale ha costretto gli organizzatori prima a ritardare l’inizio del torneo, poi a rimandare a domenica l’intero primo turno di gioco.

Ristabilite le condizioni meteo il torneo è potuto cominciare: il terreno seppur inzuppato di acqua ha consentito lo svolgimento del gioco ed è stato subito alla prima che si è manifestata la sorpresa di giornata: i neo promossi Thunders di Trento segnano 42 punti alla difesa dei 65ers e chiudono l’incontro con una clamorosa vittoria per 42 a 38, i rivali romani nel frattempo si aggiudicano il primo incontro prendendo il largo sugli aronesi.

Chiamati al riscatto i bianco arancio si aggiudicano gara 2 e 3 rispettivamente con X-Man Reggio Emilia (50 a 12) e Ronin Ortona (48 a 7).

E’ la domenica la giornata decisiva, quella che prevede lo scontro diretto con i romani per l’assegnazione del primo posto: i 65ers partono forte ed al primo incontro battono 38 a 0 gli Hadgehogs di Mantova, presentandosi alla sfida decisiva con il piglio di chi non vuole mollare.

Finalmente l’incontro più atteso, subito davanti di una meta i 65ers presentano in campo una difesa concentrata e motivata a riscattare la prestazione contro i trentini, ad una difesa eccellente risponde una fase di attacco magistrale ed i bianco arancio chiudono la sfida 28 a 14, aggancio in classifica riuscito, e in virtù della differenza punti 65ers primi in classifica (i romani vinsero all’andata di un solo punto).

Gli ultimi due incontri senza storia: i 65ers dominano 33 a 12 i Refoli di Trieste e 34 a 6 i Leoni di Udine.

"Primo obiettivo raggiunto - commenta il dirigente Riccardo Robecchi - finale con prima posizione in classifica. Il Final Bowl vedrà impegnate le prime 6 squadre Italiane divise in due gironi da 3, le vincenti dei gironi avranno accesso diretto alla finalissima mentre le due seconde dovranno disputare la semifinale, in virtù della prima posizione in classifica gli Arona 65ers troveranno nel girone i Leoni di Udine, classificati quarti e i Thunders di Trento (sesti) qualificati proprio grazie alla splendida vittoria contro i 65ers del sabato. La squadra aronese inseguirà il quinto titolo di campioni di Italia, ma la concorrenza è spietata, l’intera Italia si aspetta per la finalissima un incrocio Arona Roma, ma non si possono escludere sorprese, aspettiamoci un weekend di finale ad altissimo livello e come si dice "buon football a tutti"".