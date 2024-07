Arona 65ers primi nel campionato nazionale: ora i playoff

Domenica 14 Luglio è andato in scena a Torino l’ultimo torneo di regular season del campionato nazionale di flag football, gli Arona 65ers si sono presentati all’impegno con la qualificazione alle finali già in tasca forti di un record di 15 partite vinte ed una persa ma proprio nel capoluogo piemontese il ritorno della gara contro i protagonisti dell’unico incontro perso in stagione, i forti padroni di casa imbattuti e primi in classifica i Giaguari Torino.

Le partite

Gli altri protagonisti delle finali del girone Nord Ovest sono stati gli Alfieri di Asti e i Minotauri Torino.

Primo match di giornata contro i Giaguari terminato 42 a 20 per gli Aronesi, poi un 34 a 0 contro l’altra formazione torinese ed in ultimo un rassicurante 56 a 6 contro gli astigiani.

Nella ultima gara, per determinare il campione del girone, un’appassionate finale ancora contro i Giaguari vinta in modo meno comodo, 15 a 12 ancora dai bianco arancio targati Arona.

Al termine della regular season quindi sorpasso dei 65ers, che con record 19 vinte una persa staccano il biglietto per le finali di Milano con il ranking di prima in classifica.

Oltre ai 65ers e Giaguari Torino parteciperanno alla finale Refoli Trieste campioni in carica, Raiders Roma, Maddogs Milano, Heroes Milano, Ronin Pescara e Panthers Parma.

Come spesso capita però, in tutti gli sport che presentano a fine stagione i playoff, quanto di buono si è fatto nella stagione regolare potrebbe non bastare, a Milano ci saranno 2 gironi da 4 squadre con incrocio in semifinale delle prime due nei rispettivi raggruppamenti, quindi gli aronesi dovranno mantenere se non migliorare i livelli mostrati da aprile fi a qui.

Visto a location non proibitiva, come spesso capita nelle finali del campionato di Flag football, ci si aspetta, per chi non è in vacanza, una vera e propria torcida in tribuna sostegno dei 65ers alla rincorsa del loro sesto titolo nazionale.