Arona Forspecial secondi nel Cagliari Nolimits

Un team davvero speciale si è classificato al secondo posto al Cagliari Nolimits, torneo di calcio a 5 svoltosi lo scorso weekend in terra sarda.

Calcio a 5

L'Arona Forspecial, presieduta da Antonio Palmieri, infatti ha ben figurato nello stesso evento che aveva visto la squadra bianco verde arrivare quarta nel 2021. "Si tratta di un evento, magistralmente organizzato da Carlo Mascia, per ragazzi con disabilità - racconta Palmieri - Lo scopo è creare inclusione: Mascia ci ha ospitato in un hotel 5 stelle. A nostre spese solo il viaggio e le divise. L'anno scorso siamo arrivati quarti con un bel gruppo di ragazzi mentre quest'anno abbiamo partecipato con una squadra composta da giovani appartenenti alla Cooperativa Elios, Gazza Ladra, Ticinia Novara e la nuova-nata Arona Forspecial. Si tratta di un'associazione che arriva dalla mia Arona Futsal, team di calcio a 5.

A breve avremo sede ad Arona in comune dove potremo fare attività continuative di calcio ma non solo: il tutto per ragazzi con disabilità. Siamo andati a Cagliari grazie all'aiuto di molti sponsor classificandoci secondi dietro al Barcellona: a giugno 2023 saremo ospiti proprio del Barcellona (società sportiva professionistica) e al Camp Nou faremo un torneo per ragazzi disabili. Uno dei nostri giocatori tra l'altro, Manuel Bellantone, ha vinto anche la coppa come miglior portiere.

Probabilmente andremo a Firenze a fare un torneo e lanciamo anche un appello a ragazzi con disabilità che vogliano par parte del nostro meraviglioso gruppo".