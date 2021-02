Arona Futsal: “Aiutateci a partecipare alla Coppa di Sardegna”

Arona Futsal lancia un appello e chiede ai sostenitori di aiutarli a raggiungere un nobile traguardo.

Arona Futsal lancia l’appello ai cittadini

E’ un’iniziativa decisamente lodevole quella che è stata lanciata in questi giorni dall’Arona Futsal. La società ha deciso di lanciare una raccolta fondi per i ragazzi diversamente abili che fanno parte della squadra. L’obiettivo è quello di permettere ai calciatori di partecipare alla Sardinia Futsal Cup, in programma per i giorni dal 20 al 24 giugno 2021.

Un traguardo importante

Il torneo è organizzato in collaborazione con Polisportive giovanili salesiane ed è stato pensato per non avere alcuna limitazione di iscrizione. L’occasione perfetta per questi ragazzi per prendere parte a una competizione davvero inclusiva e studiata per mettere in luce le qualità di ciascuno. Il traguardo da raggiungere nel giro di tre mesi tramite le donazioni è la quota di 4.500 euro, la cifra necessaria per l’iscrizione e la partecipazione del team.

Le parole del presidente

“Regaliamo un sogno a questi ragazzi – scrive il presidente della società, Antonio Palmieri – basta veramente poco da tanti. Quando avete fatto la donazione scrivete fatto qui sotto, e se volete la ricevuta liberale o la fattura per scaricare scrivetemi in privato. Vi aggiorneró settimanalmente con i ringraziamenti pubblici per chi ha donato (chi vuole, ovviamente) . Di seguito l’Iban dove fare il versamento. Bastano anche 5 euro, ma moltiplicati per molte donazioni e si arriva all’obiettivo. Il costo di un gratta e vinci, di una pizza margherita. IT 79 M 05034 45130 000000006856 intestato ad Arona Futsal, filiale BPM Arona. Scrivere la causale “Sardinia Cup Arona For Special”. Per info dettagliate su come partecipare scrivere al 351.5943821”.