Astinenza da calcio senza la Serie A? "Domenica vieni a vedere l'Arona!"

Iniziativa dell'Arona Calcio per domenica 20 novembre allo stadio cittadino.

Domenica tutti allo stadio

"Se non sai cosa fare di bello domenica 20 Novembre, e senza calcio non sai stare, allora vieni a vedere l’Arona", questo l'invito della società bianco-verde.

"Stiamo premendo sul fatto che senza l’Italia ai mondiali, e senza il calcio professionistico, i ragazzi e la gente di Arona ritrovino le loro radici calcistiche. Invitiamo quindi gli Aronesi e non solo a tifare per noi e con un piccolo prezzo del biglietto potere avere in omaggio il giornalino dell’Arona. Intervisteremo alcuni spettatori e metteremo foto e articoli sul nostro sito ufficiale!"

L’appuntamento è domenica ore 14:30.

Arona contro Vigliano, una sfida che si prevede bella ed emozionante.