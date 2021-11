Basket: Borgo Ticino, Castelletto e Vergiate unite in un solo progetto

Novità

Il progetto unisce circa 180 iscritti delle tre società di partenza

Basket: dall'unione di tre società del territorio nasce una nuova realtà attiva soprattutto nella promozione dello sport tra i più giovani.

Nasce un progetto a tre per il basket

E’ un progetto decisamente ambizioso quello che in questi giorni ha preso forma tra Castelletto, Borgo Ticino e Vergiate. Le tre società di pallacanestro della zona hanno deciso infatti di unire le forze per creare una realtà totalmente nuova e integrata, in grado di valorizzare soprattutto il settore giovanile e il minibasket.

Il nuovo nome è Union Basket Asd

E così Ad Pallacanestro Borgo Ticino, Basket Team Castelletto e Pallacanestro Vergiate Vikings hanno messo in comune le proprie risorse per sviluppare un progetto unico, chiamato Union Basketball Asd. "Come società - dice il neopresidente di Union Basketball, Riccardo Brivio - abbiamo collaborato a lungo in passato e ora abbiamo deciso di fare un passo in avanti nel segno dell’integrazione. Nasce così un progetto che riunisce circa 180 iscritti tra prime squadre e settori giovanili e che per la fascia dai 6 ai 18 anni lavorerà su squadre miste".

La struttura della nuova società

"Avremo formazioni Under 13, Under 14 e Under 17 - prosegue Brivio - formate da ragazzi provenienti dai tre paesi che aderiscono al progetto Union Basketball. Inoltre potremo utilizzare le strutture precedentemente in uso alle società di origine e questo rappresenta sicuramente un vantaggio". Se la "componente borgoticinese" della neonata associazione è rappresentata da Brivio, quella castellettese è invece incarnata da Stefano Leva, che figura come vicepresidente del nuovo gruppo. Completa poi il quadro del direttivo il vergiatese Donato Biccari, scelto come segretario dell’associazione.