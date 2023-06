Borgo Ticino: 3° round del Campionato Interregionale Supermoto

Una bella giornata di sole e cielo sereno e una cornice di pubblico significativa, hanno caratterizzato la terza prova del campionato interregionale Supermoto 2023.

Le gare

Domenica 11 giugno l’appuntamento per i piloti era a Borgoticino, dove sulla pista Azzurra hanno gareggiato le categorie “Lady”, “SM4”, “SM1 Fast”, “SM1 Pro”, “SM Junior 85”, “SM Ama”, “SM3” e “SM5”. In sede di presentazione dell’evento che riunisce Piemonte, Lombardia e Liguria, il presidente del novarese Moto club TTN Racing Club e organizzatore, Alessandro De Gregori, aveva sottolineato i punti di forza del campionato Supermoto, a partire dalla valorizzazione dei territori di tre diverse regioni, sino allo spirito di collaborazione tra enti e associazioni. Conclusa la manifestazione di Borgoticino, lo stesso De Gregori ha voluto ribadire l’importanza di “promuovere un movimento in crescita, quello delle Supermoto, che consente a tanti ragazzi giovani che compiono grandi sacrifici, di scendere in pista con moto che magari non sempre sono al top, ma di spingere comunque al massimo in una situazione di sicurezza. E di divertirsi”. Sulla pista Azzurra erano presenti, tra gli altri, anche il Service ufficiale #michelinmotorsport e lo storico Bergamo gomme.

Di seguito i primi classificati di ogni categoria.

SM Lady: 1° posto per Giulia Sala, 2° Federica G. Milani, 3° per Sara Acefalo. Categoria SM4: 1° posto per Jacopo Daloiso, 2° per Matteo Forlano, 3° per Riccardo Borgogno. Categoria SM1 Fast: 1° posto per Tommaso Pompilio, 2° per Nicolò Tagliacarne, 3° per Federico Quaglia. Categoria SM1 Pro: 1° posto per Luca Dodaro e 2° per Gabriele Gianola. Categoria SM Junior 85: 1° posto per Michael Diodato, 2° per Lorenzo De Berchi, 3° per Matteo Nazzaferro. Categoria SM Ama: 1° posto per Andrea Guida, 2° per Jacopo Schiavon, 3° per Federico Gennaro. Categoria SM3: 1° posto per Lorenzo Lavagnino e 2° per Lorenzo Ferro. Categoria Sm5: 1° posto per Alessandro F. Mantia, 2° per Fabrizio Lamonarca, 3° per Alberto Colombini.

Quella delle Supermoto, va detto, è una categoria ibrida che combina in un unico sport le diverse capacità richieste per le competizioni su strada, velocità e fuoristrada.