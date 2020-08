Calcio: gli accoppiamenti della Coppa Italia Dilettanti. Si parte domenica 13 settembre con la prima fase del trofeo per l’Eccellenza (gara secca) e l’andata del primo turno di Promozione.

Eccellenza: Baveno subito in campo domenica 13 settembre

Il Città di Baveno debutterà in casa contro la ripescata Fulgor Ronco Valdengo, in caso di parità tempi supplementari ma non rigori (passerà il turno la squadra ospitante). Nel caso di qualificazione per i biancoblù sarà subito derby a Verbania domenica 20 settembre 2020. Nella stessa data le altre gare della seconda fase, per quanto ci riguarda Oleggio-Stresa, Accademia Borgomanero-Dufour Varallo e Borgovercelli-R.G. Ticino, con la stessa modalità del primo turno.

Le migliori sedici rimaste si sfideranno giovedì 1 ottobre sempre in gara unica. Quarti di finale e semifinali saranno, invece, con sfide di andata e ritorno, rispettivamente giovedì 29 ottobre-giovedì 12 novembre e giovedì 3 dicembre-giovedì 17 dicembre. Finale unica in campo neutro il 6 gennaio.

Promozione: primo turno con sfide andata e ritorno tra il 13 e il 20 settembre

Per la Coppa Italia Promozione subito sfida di andata e ritorno nel primo turno, in programma tra domenica 13 e domenica 20 settembre. Ecco il quadro delle partite delle nostre compagini: Juve Domo-Piedimulera, Calcio Vogogna-Omegna, Arona-Dormelletto, Briga-Sizzano, Bulè Bellinzago-Sparta Novara. Alla seconda fase le vincenti, suddivise in 11 triangolari, prima di tornare alle partite di andata e ritorno fino alle semifinali; domenica 23 maggio 2021 la finale unica.