Calcio: i gironi di Eccellenza e Promozione

Calcio: ecco i gironi di Eccellenza e Promozione. Il Comitato Figc-Lnd Piemonte e Valle d’Aosta dà il via libera alla nuova stagione.

Le squadre di Novara e Vco nel girone A a 18

Con i ripescaggi di Cbs, Fulgor Ronco Valdengo e Acqui saranno 36 le compagini al via in Eccellenza. Dunque, i due gironi saranno di 18 formazioni ciascuno. Si comincia domenica 27 settembre 202o, ultimo turno domenica 2 maggio 2021; quattro gli infrasettimanali, il primo mercoledì 7 ottobre 2020, con il girone di andata che terminerà domenica 17 gennaio 2021. L’anno solare si chiuderà il 20 dicembre, poi si riprenderà il 10 gennaio; si giocherà anche il sabato di Pasqua, 3 aprile 2021.

Questa la composizione del girone A (in neretto le squadre di Novara e Vco, inserite con vercellesi, biellesi, torinesi e valdostane): Accademia Borgomanero, Alicese Orizzonti, Aygreville, Borgaro Nobis, Borgovercelli, Calcio Settimo, Città di Baveno, Dufour Varallo, Fulgor Ronco Valdengo, L.G. Trino, La Biellese, La Pianese, Oleggio, Pro Eureka, R.G. Ticino, Stresa, Venaria Reale e Verbania.

Ecco le avversarie delle compagini di Promozione

Solo un ripescaggio in Promozione (Novese) e tre gironi su quattro ancora a sedici squadre. Il via domenica 27 settembre 2020 e finale domenica 9 maggio 2021. Non ci saranno infrasettimanali nel girone A, che comprende le rappresentanti di Novara e Vco. Ultimo turno dell’anno solare domenica 20 dicembre, si riparte il 10 gennaio 2021 e l’andata terminerà sette giorni dopo (17 gennaio 2021).

Ecco la composizione del girone A (le nostre formazioni in neretto, nello stesso raggruppamento con vercellesi e biellesi): Arona, Bianzè, Briga, Bulè Bellinzago, Calcio Vogogna, Chiavazzese ’75, Città di Cossato, Dormelletto, Fc Vigliano, Juve Domo, Omegna, Piedimulera, Santhià, Sizzano, Sparta Novara, Valduggia.

Stabiliti anche i gironi della Juniores regionale: ripescato l’Oleggio

Stabiliti anche i gironi regionali della categoria Juniores, con il ripescaggio dell’Oleggio: si parte sabato 26 settembre 2020 per terminare sabato 3 aprile 2021.

Ecco il girone A (in neretto le formazioni di Novara e Vco): Accademia Borgomanero, Arona, Borgovercelli, Briga, Bulè Bellinzago, Ceversama, Città di Baveno, Città di Cossato, Fulgor R. Valdengo, Juve Domo, La Biellese, Oleggio, R.G. Ticino, Sanmartinese.