Calcio: il Como in ritiro tra Arona e Borgomanero. Da domenica 9 agosto 2020 i lariani degli ex Novara Calcio Ludi, direttore sportivo, e Gattuso, allenatore in seconda, resteranno tre settimane nella nostra provincia.

I lariani si alleneranno sul campo di Santa Cristinetta

Il gruppo allenato da Banchini, che si appresta a disputare il campionato di serie C, alloggerà all’Hotel Concorde di Arona e, da lunedì 10 agosto, si allenerà sul campo di Santa Cristinetta (nella foto) con due sedute giornaliere, grazie all’ospitalità dell’Accademia Borgomanero.

Da verificare il programma delle amichevoli, che verranno disputate nel rispetto e con le limitazioni delle norme anti-Covid.