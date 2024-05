Castelletto Ticino: Joshua Porcu giovane promessa del mondo del motociclismo

«Ha sorpreso tutti quanti, ha sorpreso anche me, anche se stesso». E’ con queste parole che Gianluca Porcu, papà e allenatore del giovane Joshua Porcu, promessa del mondo del motociclismo, commenta il recente successo del figlio alla prima gara del Campionato nazionale velocità (Cnv).

Campioncino

Il ragazzo castellettese ha infatti affrontato una tappa della competizione davvero da record. Si è piazzato quarto nelle qualifiche del sabato, per poi trionfare nella prima gara della domenica disputata a Lignano Sabbiadoro, con un primo posto conquistato con astuzia e caparbietà. Joshua è arrivato dunque terzo nella seconda gara andata in scena nella giornata di domenica 28 aprile e conquistando una seconda posizione nella classifica di giornata. Con la sua moto con il numero 70, Porcu ha davvero impressionato il pubblico, soprattutto con un sorpasso al fotofinish nella prima gara. Per il ragazzo, che ha appena 11 anni, si tratta dell’ennesimo successo che potrebbe proiettarlo in un futuro non troppo lontano tra i grandi del motociclismo.

QUI anche il video.