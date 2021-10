Champions a Barcellona: delusione per gli Arona 65ers

Fuori dal podio

I bianco arancio ci riproveranno nel 2022.

Delusione a Barcellona per gli Arona 65ers. La coppa dei campioni, il trofeo più desiderato d’Europa ha questa volta regalato un dolore al team aronese, i confermati, per il terzo anno consecutivo, Campioni di Italia erano partiti per la terra di Spagna con ambizioni di salire sul podio, partivano come testa di serie numero 4 nel torneo che prevedeva la partecipazione delle 24 formazioni più forti del continente.

I bianco arancio nel primo girone di qualificazione hanno finito con un record di 2 vittorie ed una sconfitta, battuti gli sloveni e i tedeschi di Monaco e sconfitta per 43 a 42 contro la sorprendente formazione svedese.

La qualificazione al girone successivo ha posto i 65ers qualificati come seconda proprio alle spalle degli scandinavi, che hanno sfoderato uno splendido record di tre vinte e zero perse, il passaggio come seconda ha posto il team aronese in un girone subito ribattezzato “della morte”. Che ha portato gli aronesi a giocare il "torneo di "consolazione". Torneo delle sconfitte poi dominato dai 65ers, ma senza quindi la gioia di migliorare il quinto posto ottenuto nella scorsa edizione del “Champions Bowl”.

I campioni di Italia, già qualificati per l’edizione 2022 riproveranno l’assalto al podio nella prossima stagione, dove con grossa probabilità debutterà il torneo di “Coppa del Mondo per club” patrocinato dalla Federazione Internazionale.