Coach Francesco Petricca lascia l'Arona Basket dopo 3 stagioni

Conclusa trionfalmente anche la 2 giorni in rosa, con le Final Four della C femminile, Arona basket comunica che Coach Francesco Petricca, dopo tre stagioni da capo allenatore delle serie C, non farà più parte dello Staff di Arona Basket per la stagione 2024/25.

L'addio

"Francesco ha deciso di intraprendere una nuova sfida nello staff di una società che partecipa ad un Campionato Nazionale, offerta difficile da rifiutare, nonostante avesse ricevuto la proposta di proseguire il cammino con Arona, ampliando i suoi incarichi.

A lui va un grandissimo grazie per quanto fatto in questi tre anni, difficili ma sicuramente ricchi di tante soddisfazioni reciproche, e un grande in bocca al lupo per questa sua nuova e impegnativa sfida professionale" fanno sapere dalla società..

Queste le parole del Presidente Marco Marini

“Pur comprendendo la scelta di Francesco, sono molto dispiaciuto per la sua decisione perché speravamo di poter proseguire insieme quel percorso iniziato tre anni fa.

Le doti e l’impegno di Francesco le avevamo già conosciute ed apprezzate da giocatore e queste tre stagioni da head coach non hanno fatto altro che confermare la sua serietà, passione e competenza e, non da ultimo, le sue qualità umane.

Ringrazio, a nome mio e di tutta Arona Basket, Francesco per tutto quanto fatto, augurandogli di poter proseguire, a più alti livelli, il percorso iniziato con noi.

Grazie Peja: Arona sarà sempre per te una famiglia”

Fa seguito il Direttore Sportivo, Stefano Carpanini

“Quando qualche settimana fa Francesco mi ha comunicato la sua decisione non posso negare di essere rimasto molto dispiaciuto; con lui ho vissuto in simbiosi gli ultimi 3 anni, lavorando fianco a fianco per gestire le squadre a lui affidate, ed è naturale che mi mancherà tantissimo.

La sua grande passione e competenza per la pallacanestro hanno contagiato tutti noi di Arona Basket ed è proprio questo che rimarrà nel nostro DNA per il futuro, anche dopo la sua partenza.

Quindi, seppur dispiaciuto, comprendo la sua scelta di allenatore ambizioso e preparato, che avendo questa possibilità vuole confrontarsi con una sfida a livello Nazionale.

Un forte abbraccio, sarai sempre un Vikingo, in bocca al lupo Peja!”

Queste infine le parole di Coach Francesco Petricca

“Difficile trovare le parole giuste in questo momento, nelle ultime settimane è stato un incredibile susseguirsi di emozioni, prima gli incredibili play off disputati con i ragazzi della C, culminati in una semifinale storica. Poi le ultime settimane in avvicinamento delle Final 4 della C Femminile con l’incredibile promozione in serie B di domenica.

Ma nello sport arriva anche il momento di salutarsi, e la cosa che più mi dà gioia è guardare indietro a questi 3 anni fantastici dove tutti insieme, nessuno escluso, abbiamo fatto battere più forte che mai questo enorme cuore bianco verde che è la famiglia di Arona Basket.

Nel ricordo di Dario, voglio ringraziare Marco per il suo grande supporto, Stefano che è stato al mio fianco sempre, Andrea con il quale questa avventura è iniziata, Mauri “il capitano”, lo staff Ale e Ale, Alby, Pippo al mio fianco con le girls, mia moglie che mi ha sempre sostenuto, tutti i dirigenti, collaboratori, coach delle giovanili, ma soprattutto tutti i ragazzi e le ragazze che ho avuto la fortuna di allenare in questa stagione indimenticabile, ed infine un grazie enorme a tutti i tifosi che sono stati l’anima di tutto questo

Vikingo per sempre, ci rivediamo presto in Curva! Con affetto Peja”.

Arona Basket ha già individuato il successore di coach Petricca che siederà sulla panchina della serie C, e al quale verrà affidata anche la conduzione di due gruppi di punta del settore giovanile, e che porterà la sua grande esperienza, maturata in tanti anni con squadre di alto livello, su tutto il settore giovanile.