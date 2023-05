Giro d'Italia nel novarese sabato 20 maggio

Si terrà il prossimo 20 maggio la quattordicesima tappa Sierre (Valais)-Cassano Magnago della centoseiesima edizione del Giro d’Italia.

I dettagli

L’importante evento sportivo interesserà anche il territorio novarese e, in particolare, i Comuni di Lesa (viale Vittorio Veneto e via Sempione), Meina, Arona (via Sempione, viale Berrini, corso della Liberazione, via Matteotti, corso della Repubblica, largo Duca d’Aosta, viale Baracca, rotatoria di via Milano), Dormelletto (serie di rotatorie e corso Cavour) e Castelletto Ticino (serie di rotatorie, via Sempione e ponte sul Ticino) lungo la Strada statale n. 33 del Sempione.

Il passaggio dei partecipanti porterà a una chiusura delle strade interessate dalle 12 alle 17 circa. Si consigliano pertanto percorsi alternativi.

Tutte le informazioni sulla gara sono reperibili QUI.