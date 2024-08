Gli Arona 65ers Campioni d'Italia per la sesta volta

Nell’ultimo weekend di luglio atto finale della stagione per il Campionato nazionale di Flag Football, a Pero nel bellissimo Gianni Brera Sport Center si è visto assegnare lo scudetto del flag football maschile. E per la sesta volta gli Arona 65ers si sono aggiudicato il titolo di Campioni d'Italia.

Arona 65ers

Il tear aronese si è presentato ai nastri di partenza della Final Eight dopo una stagione fantastica, non solo come primi del ranking nazionale dopo la regular season, ma con un percorso internazionale di tutto rispetto, secondi al Madbowl di Milano sconfitti in finale da una selezione francese e trionfatori all’Adria Bowl di Zagabria ed al King Bowl di Utrecht.

Dopo la fase preliminare, 2 gironi da quattro squadre conclusa nella giornata di sabato, le Final Eight sono entrate nel vivo con 4 squadre capaci di battere la concorrenza e arrivare in semifinale: Panthers Parma vs Arona 65ers (qualificati dopo vittorie contro Heroes Milano 42 a 6, Giaguari Torino 28 a 20 e la sconfitta con Raiders Roma 22 a 38), Maddogs Milano vs Raiders Roma.

La semifinale, vede i bianco arancio di Arona sfidare i parmensi capitanati dal QB Monardi, partita inedita per la stagione ricca di incertezze, ma gli aronesi fatto tesoro dalla sconfitta del giorno prima con i Raiders ritrovano la verve che li ha contraddistinti in queste stagioni e vincono una partita mai in discussione, gli aronesi partono forte ed in controllo per tutto il match chiudono con un parziale di più 3 fin troppo generoso per gli emiliani.

E’ nell’altra semifinale la sorpresa di giornata, i giovani Maddogs di Milano sconfiggono i più blasonati Raiders Roma e volano in finale a sfidare l’armata 65ers.

Dopo l’Inno di Mameli, i milanesi si aggiudicano il coin toss e scelgono di partire in difesa. Pronti…via, e al primo snap Arona passa in vantaggio con un gran lancio di Omar Passera per Gabriele Di Meo. La trasformazione viene ben ricevuta da Emanuele Mascelli e Arona sblocca immediatamente il punteggio: 8-0.

Il trend della partita non cambia, 65ers in dominio totale. Il primo tempo termina 34 a 0, parziale impressionante per un “final game”, equilibri rotti fin dal primo secondo di gara e divario mantenuto fino al fischio finale permettendo agli aronesi di far assaporare l’emozione della finalissima anche alle seconde linee.

Si finisce 48 a 14 e Arona 65ers campioni d'Italia per la sesta volta.

Il trionfo aronese viene completato dalla assegnazione degli MVP del torneo, per la difesa Lucas Rivella, alla sua prima stagione in bianco arancio, e per l’attacco lo storico qb della formazione campione, Omar Passera che con questo riconoscimento raggiunge i 5 mvp di stagione dopo i quattro vinti in altrettanti tornei internazionali.

Un gruppo storico arricchito da qualche giovane debuttante che ad ottobre volerà in Croazia per disputare la coppa campioni, a tal proposito Coach Riccardo Robecchi, che da tempo ha lasciato il timone ad Omar, dichiara <Ora la coppa Campioni: quest’anno grazie ai ripescaggi ed ad un lungo pellegrinare sui campi europei, visto la battuta d’arresto della scorsa stagione, non lasceremo nulla di intentato, il titolo di campioni d’Europa manca in bacheca ma il gruppo è pronto per riprovarci. Orgoglioso? Tantissimo, riesco ancora a commuovermi nonostante gli anni di successi”

Quindi garantita la partecipazione alla Coppa Campioni del 2025, ad ottobre i ragazzi di coach Passera assalteranno quella di questa stagione; ora piccola pausa e poi subito la preparazione per l’appuntamento clou del 18/20 ottobre.